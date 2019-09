Snel meer duidelijk over FeelGood Park Meerhoven in Eindhoven

De Raad van State buigt zich dinsdag 1 oktober over de kwestie. Eerder gaf de rechtbank groen licht voor een iets aangepaste vergunning. Daartegen gingen de omwonende in hoger beroep in Den Haag. Daarom is het vier of vijf jaar oude plan nog steeds niet uitgevoerd. Wel is het grond werk gedaan voor de bouw.