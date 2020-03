Snel omschakelen naar online lessen was megaklus voor TU Eindhoven

De getallen liegen er niet om: in de week waarin al het onderwijs op de TU/e even werd stilgelegd, werden in de collegezalen ruim 150 uur aan colleges opgenomen. En sinds de online herstart op 23 maart geven docenten per week ongeveer 240 vakken via een live-verbinding. Die lessen worden opgenomen, zodat studenten ze later op elk gewenst tijdstip kunnen terugkijken. Dat gebeurde voorheen ook al, maar nu veel meer: dagelijks wordt het aanbod aan videocolleges 4500 keer bekeken, tegen zo'n 2000 keer een jaar geleden. De pagina's van Canvas, de digitale leeromgeving van de TU/e, hebben op werkdagen nu maar liefst 250.000 keer ‘views’.

Quote Het blijft uiteraard behelpen. Practica waarvoor toegang tot een laboratori­um nodig is, kunnen nu niet gedaan worden Frank Baaijen, Rector magnificus TU/e

Rector magnificus Frank Baaijens noemt de inspanning waarmee het online onderwijs versneld op de TU/e is uitgerold ‘indrukwekkend’. „We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het rooster en vertraging in de studievoortgang te voorkomen.” Dat is niet in alle gevallen mogelijk. „Het blijft uiteraard behelpen. Practica waarvoor toegang tot een laboratorium nodig is, kunnen nu niet gedaan worden.” Het laboratoriumonderwijs wordt doorgeschoven naar een later kwartaal. Dat vereist enige creativiteit met het curriculum, erkent Baaijens. Vorige week spraken universiteiten en hogescholen al met de onderwijsminister af dat studenten die vertraging oplopen en niet aan het bindend studieadvies van de opleiding voldoen, uitstel krijgen.

Eenrichtingsverkeer