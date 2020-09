Snel sloop oude politiebureau Koning Arthurlaan in Jagershoef, Eindhoven

Futurelab Evoluon 3.0 landt in Eindhoven: ‘Design en technolo­gie zitten verankerd in onze stad’

9:29 EINDHOVEN - Eindhoven krijgt een futurelab; een soort hypermodern Evoluon 3.0, waar je alles te weten komt over design en technologie. Dat instituut landt in Eindhoven, hoogstwaarschijnlijk in het huidige Evoluon.