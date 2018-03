Snelfietspad tussen Eindhoven en Den Bosch langs de A2

Samen met inwoners is gekeken wat de beste mogelijkheid was om fietsen tussen lichtstad en provinciale hoofdstad te stimuleren. De dorpenvariant via dorpscentra en woonwijken, de spoorvariant langs de rails of de A2-variant.

Volgens de samenwerkende gemeenten is die laatste het meest haalbaar en veilig. Voor een uitgewerkte bestuursovereenkomst is het plan voor snelfietsers tussen de steden nog niet ver genoeg. En daarom zetten betrokkenen woensdag een krabbel onder een ander document: Met een intentieovereenkomst spreken ze uit dat ze het voorkeurstracé verder gaan uitwerken. Veel is echter nog onduidelijk: over de exacte kosten of realisatie worden geen concrete uitspraken gedaan. ,,We willen beginnen met de uitvoering tussen 2020 en 2025", zegt wethouder Herman van Wanrooij van Boxtel. ,,We hebben niet de illusie dat we hiermee het fileprobleem oplossen maar het draagt in onze ogen zeker bij aan de mobiliteit van onze dorpen en steden."