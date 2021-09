Snelgroeiend en jeugdig Volt Eindhoven: een nieuwe partij om rekening mee te houden

Elke boer kent de gevaren, maar toch gaat het soms gruwelijk mis bij het werken met mest

11:00 HEEZE - Elke boer kent de gevaren, maar toch gaat het af en toe mis bij het werken met mest. In enkele gevallen zelfs met dodelijke afloop, zoals onlangs in Best. ,,We blijven erop hameren: kijk alsjeblieft uit.”