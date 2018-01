Sneller onderdak voor vluchteling in Zuidoost-Brabant

EINDHOVEN - Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt in Zuidoost-Brabant steeds vaker aan een onderkomen geholpen. De regionale achterstand in de huisvesting van asielzoekers is de afgelopen maanden volledig weggepoetst.

De 21 regiogemeenten samen boden het afgelopen jaar zelfs bijna honderd vluchtelingen meer een woning aan dan het aantal dat de overheid eigenlijk had opgelegd.

Licht achterlopen

Jarenlang liep de regio juist flink achter. Uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van gegevens van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) blijkt dat nog vijf gemeenten (licht) achterlopen op de taak die hen is opgelegd. In 2016 bleven nog negentien gemeenten in gebreke. Nu zijn het alleen nog Best, Cranendonck, Nuenen, Valkenswaard en Waalre die voor te weinig buitenlanders een onderkomen vinden. In totaal betreft dat nog geen dertig mensen.

Zuidoost-Brabant had vorig jaar de opdracht om 1.266 vluchtelingen met een verblijfsvergunning aan onderdak te helpen, dat is inclusief de achterstand die de regio begin 2017 had opgelopen. Alleen Eindhoven (50) en Helmond (20) vingen samen al zeventig vluchtelingen meer op. Ook andere grote Brabantse steden vingen meer asielzoekers op. Ze komen vooral uit Syrië en Eritrea.

Strakke afspraken

Volgens Frank van der Meijden, burgemeester van Laarbeek, is de regionale achterstand ingelopen door strakke afspraken met woningcorporaties en door een afname van de behoefte aan woningen voor de specifieke groep. Laarbeek heeft over het afgelopen jaar precies voldaan aan de eis van het rijk. Een woordvoerder van het COA bevestigt de inhaalslag die gemeenten hebben gemaakt. Toen de gemeenten in 2016 in allerijl bezig waren een oplossing te vinden voor de grote toestroom van asielzoekers, nam het aantal juist af.