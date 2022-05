Sneller van het gas af dankzij zoutbatterij uit Eindhoven: ‘Evenveel energie als twee Tesla’s’

Poetsende huisvrou­wen, slechte gebitten en meneer pastoor aan de sigaar: Herinnerin­gen ophalen met oude dorpsfilms

EINDHOVEN - Lege straten waar één auto staat geparkeerd, moeders met schort die de ramen soppen, de melkboer die langskomt en meneer pastoor die goedkeurend de lens in kijkt: wie even de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw in wil duiken, kan daarvoor terecht bij een serie dorpsfilmpjes op de site BrabantinBeelden.

30 april