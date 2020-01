Sneller woonruimte voor bijna daklozen in regio Eindhoven en Helmond

De gemeenten hanteerden de afgelopen jaren een systeem dat in de praktijk zo uitpakte dat mensen werden ‘afgestraft’ als ze hun best deden om acute dakloosheid te voorkomen. Wie gedwongen werd zijn koopwoning te verkopen - bijvoorbeeld door verlies van werk of een partner - en zelf tijdelijke woonruimte regelde, kreeg geen urgentie. Ook niet als vast stond dat dit tijdelijke verblijf niet van lange duur kon zijn en iemand niet zelf voor een andere woning kon zorgen. Dat gaat nu veranderen: Deze mensen komen nu wél in aanmerking voor urgentie.

Naast Eindhoven en Helmond gaat het om Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Ook op een ander belangrijk punt wordt de urgentieregeling verbeterd. Te hoge woonlasten vormen voortaan ook reden voor urgentie. Bijvoorbeeld als mensen door werkloosheid of een scheiding hun hypotheek of de huur van hun vrij sector-huurwoning niet meer kunnen betalen. Overigens geldt dit alleen voor mensen met een relatief laag inkomen. Gemeenten geven, net als voorgaande jaren, alleen urgentie aan huishoudens met een jaarinkomen onder de 38.035 euro.

Dieptepunt

Ook op dit punt werkte het systeem dat gemeenten tot nu toe hanteerden averechts: ‘In de oude regeling kan geen urgentie worden verkregen omdat de aanvrager nog steeds ‘een dak boven het hoofd heeft’, waardoor schulden verder oplopen', aldus de gemeenten. ‘Urgentie kan vaak pas worden aangevraagd wanneer het dieptepunt al is bereikt. Om dit te doorbreken wordt te hoge woonlasten als reden voor urgentie toegevoegd.’ Daarbij gelden wel strikte voorwaarden. Zo moet iemand wel aantonen dat hij of zij er alles aan heeft gedaan om de geldproblemen op te lossen en dat de woonlasten echt veel te hoog zijn.

Ook op een derde punt wordt de urgentieregeling verbeterd. Wie urgent een woning nodig heeft moest tot nu toe maar afwachten welke hij of zij kreeg toegewezen. In de toekomst komt de woningzoekenden zelf ‘aan het roer', ze kunnen dan zelf - via de website Wooniezie - reageren op vrijkomende woningen. Voorlopig kan dit nog niet: dit onderdeel van de regeling wordt nog uitgewerkt. Het idee is dat woningzoekenden zo meer zeggenschap krijgen over waar ze komen te wonen en grotere kans maken om in hun vertrouwde wijk te blijven wonen.