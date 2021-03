Snelweg A2 dicht door flinke brand in berg houtafval op industriegebied in Eindhoven

Wie danste er met wie op het MTS-bal in 1956?

27 maart EINDHOVEN - Schuifelen bij het MTS-bal in 1956. Is dit de voormalige school aan de Frederiklaan in Eindhoven en wie weet wie de studenten op de foto zijn? Ook andere herinneringen aan de MTS zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.