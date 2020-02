Snorfiets ook in Eindhoven voortaan mogelijk op rijbaan

EINDHOVEN - Snorfietsers in Eindhoven mogen nu nog op het fietspad rijden. Maar het ziet ernaar uit dat ze in de nabije toekomst worden verdreven naar de weg.

Het Eindhovense stadsbestuur is bezig met een onderzoek naar die maatregel, blijk uit het antwoord op vragen over dit onderwerp van de GroenLinks-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.

Doel van die maatregel is tweeledig. Enerzijds moet daardoor de veiligheid op het fietspad worden verbeterd. Omdat er de laatste jaren steeds meer fietsers bij gekomen zijn, is het daar nu - met name in en rond het centrum - te druk, wat leidt tot meer ongelukken. Anderzijds is de maatregel bedoeld om de gezondheid van fietsers te bevorderen: zij ademen nu de ongezonde dampen in die de snorfietsen produceren, zo is de redenering.

Met succes

Aanleiding voor het verzoek van GroenLinks-raadslid Samir Toub om onderzoek te doen naar invoering hiervan is dat de gemeente Amsterdam eerder al overging tot deze maatregel, volgens Toub met succes. In het antwoord op de vragen van GroenLinks schrijft het Eindhovense college van B en W dat het al de bedoeling was dat zo'n onderzoek in de loop van dit jaar van start gaat.