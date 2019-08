Snuffelen aan nieuwe sporten in Woensel-West

VIDEO PSV opent nieuw jeugdcom­plex: ‘De velden blijven het mooist’

20:14 De opening van het nieuwe jeugdcomplex van PSV lokte donderdagmiddag tal van PSV-prominenten naar trainingscomplex De Herdgang. De algehele conclusie over het opleidingsgedeelte van de club was duidelijk: PSV kan met dit onderkomen voor de PSV Academy - zoals de jeugdopleiding tegenwoordig heet - ver de 21ste eeuw in.