Soap rond huisarts Hoevenaars duurt voort: opvolger stopt en patiënten weer naar andere praktijk

De ontwikkelingen rond de praktijk van Hoevenaars ontaarden de afgelopen weken in een soap. Halverwege mei was de praktijk dicht en de huisarts spoorloos. Een paar dagen later verklaarde Hoevenaars dat hij ernstig ziek was opgenomen in het ziekenhuis en weer later stond er op de website dat de praktijk was overgenomen. Halverwege juni bleek die opvolger huisarts Aryan Malyar.



Een deel van de patiënten van Hoevenaars was de afgelopen weken zelf al overgestapt naar andere huisartsen in de omgeving. Zo ook een aantal naar huisarts Henk ten Berge van de gelijknamige praktijk aan de Barrierweg. Tot zijn verbijstering ontdekte Ten Berge deze week dat deze patiënten weer waren heringeschreven bij De Oude Toren. Dat was ook bij huisartsenpraktijk Rapenland het geval.