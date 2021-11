Sociale kaart helpt tegen armoede bij ouderen

Kwijtschelding of aanvulling

De digitale sociale kaart is zeker voor ouderen te ingewik­keld. Het is echt nodig om hen de weg te wijzen

Op internet is ook een sociale kaart voor Eindhoven te vinden (digitale-sociale-kaart.nl/eindhoven), weet Bert Willemsen van SME. ,,Maar die is zó uitgebreid, dat je gemakkelijk verdwaalt. Zeker voor ouderen te ingewikkeld. En het is echt nodig om hen de weg te wijzen. Veel van hen leven in armoede, terwijl ze lang niet altijd gebruikmaken van tegemoetkoming in de kosten of mogelijkheden tot kwijtschelding.” Dat heeft volgens Willemsen ook te maken met schaamte en soms laaggeletterdheid.