Sociale werkplaats in Eindhoven

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl.

Sociale werkplaats

Allereerst de foto van deze week. Een reportage in oktober 1961 bij de gemeentelijk sociale werkplaats aan de Ruysdaelbaan waar draadbomen voor de auto- en elektrotechnische industrie worden gemaakt. Wie heeft er gewerkt en heeft leuke anekdotes? Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit verhaal.

Garage Sprengers in Heeze

Sprengers

En dan de foto van vorige week. Sneeuw in juni, daar rekende Jan Sprengers niet op in 1964. Toch viel er in korte tijd bijna twee meter toen hij als chauffeur met een touringcar over de Gotthardpas in Zwitserland reed. ,,We zaten muurvast en moesten met 46 passagiers aan boord wachten op hulp.” Het is een van de avonturen die de inmiddels 81-jarige Sprengers meemaakte als chauffeur voor het gelijknamige busbedrijf van zijn vader. Die was na de oorlog begonnen aan de Stationsstraat en later verhuisd naar de Geldropseweg in Heeze. Toen nog het gehucht Kreijl.

Rupsvoertuigen

Terug naar de besneeuwde Gotthardpas. Sprengers: ,,De redding kwam van het Zwitserse leger dat mij met twee rupsvoertuigen naar beneden heeft gebracht. Eentje voor en eentje achter de bus en dan heel voorzichtig rijden. Vooruit en achteruit insteken om door de haarspeldbochten te komen.”

Sprengers reed voor zijn vader vooral naar Italië. ,,Voornamelijk met Engelse toeristen. Die kwamen per boot aan in Oostende en via een reisbureau daar boekten ze een reis bij mijn vaders bedrijf. Ouderen gingen vooral naar Rome en jongeren naar de Bloemenrivièra en Rimini.”

Nooit thuis

,,Mooi werk maar je was nooit thuis”, vertelt Sprengers met een lach. ,,Toen ik het met mijn vriendin over trouwen had was haar voorwaarde dat ik niet meer de hele zomer van huis was. Toen heb ik een deel van het pand van mijn vader gehuurd en ben ik daar een garage begonnen.”

De foto uit de krant betreft volgens Sprengers de opening van de Caltex-benzinepomp voor de garage. In augustus 1964 komt een neef van Sprengers nog in de krant omdat hij de portemonnee vindt van een chauffeur van Caltex. Die was benzine komen leveren en had na het afrekenen zijn portemonnee met liefst elfduizend gulden op het spatbord van zijn wagen gelegd. Bij het wegrijden is deze vermoedelijk in de sloot gevallen. Neef Hans hield er duizend gulden vindersloon aan over, zo stond in de krant.

Porsches

Sprengers stopte eind jaren 90 met de garage aan de Geldropseweg. Een benzinepomp zit er vandaag de dag nog steeds. Naast de showroom van Uniqar, een bedrijf dat Porsches verkoopt. Volgens lezer Max van Hofweegen wordt de aangrenzende rotonde in de volksmond nog steeds de ‘Sprengersrotonde’ genoemd.

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven

Sociale Werkplaats Eindhoven