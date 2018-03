Soepele wethouder wint zieltjes

op debatavond in Oostelbeers

In de peilingEINDHOVEN - Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart duikt verslaggever Dominique Elshout in de lokale politiek. Zeven stemmen winst voor het CDA op een avond in Oostelbeers, gemeente Oirschot. CDA-wethouder Piet Machielsen doet er goede zaken.