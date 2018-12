Precies een jaar geleden ging de stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven van start, met in kas 880.000 euro. Die pot met geld, gevoed door rijk, provincie, gemeente Eindhoven en de luchthaven zelf, is bedoeld dom er projecten uit te bekostigen die de leefbaarheid rond de luchthaven kunnen verbeteren. Een soort van compensatie voor de overlast door geluid, stank en uitstoot die het gevolg is van het vliegverkeer.

Twaalf maanden later zijn er nog maar twee initiatieven die geld uit de pot krijgen. Veertigduizend euro is uitgetrokken voor draagbare apparaatjes voor bewoners van de Achtse Barrier om de luchtkwaliteit te meten. Een afstudeerproject van HAS-studenten krijgt een donatie van elf mille.

Geluidsisolatie

Debet aan deze schrale oogst zijn volgens de stichting die de pot beheert de strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Reden voor haar om de spelregels wat te versoepelen. Dat is onlangs gebeurd. Ook is het gebied waarbinnen projecten in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage ietwat verruimd. Ook aanvragen van bewoners buiten de meest belaste zogeheten 20Ke-zone maken voortaan kans. Geluidsisolatie van woningen maakt vooralsnog geen kans: daarvoor is het budget te klein.

In 2018 werden tien aanvragen ingediend. Daarvan zitten nog zes kanshebbers in de pijplijn. Veel wil stichtingsvoorzitter Wim van den Goorberh hier niet over kwijt. ,,Over de aard van de projecten valt vooral te zeggen dat ze divers zijn; een paar hebben betrekking op groene recreatie.”

Een van de meest door overlast geplaagde groep omwonenden zijn de bewoners van Wintelre. Volgens Jan Heuveling, voorzitter van de dorpsraad, is er wel degelijk animo voor een uitkering uit het fonds. ,,Het was moeilijk om projecten te vinden die aan de voorwaarden voldeden, maar daar komt nu door die versoepeling verandering in. We willen er graag iets mee doen, maar het moeten wel initiatieven zijn die echt zin hebben.”

Quote We hebben altijd gezegd dat het geen doekjes voor het bloeden moeten zijn Klaas Kopinga , Belangenbehartiging Omwonenden Welschap

Ook Klaas Kopinga van het omwonendenplatform BOW verwacht dat op korte termijn meer aanvragen worden ingediend. Aan de aanvankelijk strenge voorwaarden was de BOW zelf ook debet, zegt hij: ,,We hebben altijd gezegd dat het geen doekjes voor het bloeden moeten zijn, speeltuintjes bijvoorbeeld, of zaken die er ook gekomen hadden kunnen zonder de aanwezigheid van een luchthaven.”