Softwaregigant uit VS koopt fotonicabedrijf Phoenix

Phoenix uit Enschede is gespecialiseerd in software waarmee je chips kunt ontwikkelen. Ook fotonische chips die werken op licht in plaats van elektronica. Omdat die sneller werken en minder energie verbruiken, is de verwachting dat de markt daarvoor heel groot wordt de komende jaren. Onze regio heeft een leidende rol op gebied van geïntegreerde fotonische chips omdat een groot deel van de kennis is ontwikkeld aan de TU/e. Spin-off bedrijven als Smart Photonics en Effect Photonics werken in Eindhoven aan de opzet van een fotonica-industrie.

Zij worden daarin ondersteund door koepelorganisatie Photon Delta. Ewit Roos, directeur Photon Delta, ziet de overname van Phoenix Software niet als teken aan de wand voor de uitverkoop van Nederlandse fotonicabedrijven. "Onze koppositie danken we aan onze kennisvoorsprong en de ondernemers die daar mooie dingen mee doen. We staan er nog goed voor en daarop moeten we doorpakken. Er wordt hard gewerkt aan het uitontwikkelen van de technologie. Wel zijn investeringen nodig om de bedrijven te ondersteunen en fotonische chips echt productierijp te maken. Er ligt daarom een aanvraag van 150 miljoen bij de overheid."