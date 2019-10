Solar Team Eindhoven begint op twintigste startplek aan de World Solar Challenge

De World Solar Challenge start 13 oktober in Darwin en zal zes dagen en ruim 3000 kilometer later in Adelaide eindigen. In de Cruiser Class, de klasse waarin Eindhoven deelneemt, is vooral energie-efficiëntie belangrijk. De solarteams van Delft, Twente en Groningen doen mee in de Challenger Class en moeten vooral zo snel mogelijk van Darwin naar Adelaide reizen.