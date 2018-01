Solar Team Eindhoven gehuldigd op Technische Universiteit

De 22 studenten die in oktober voor de derde keer de wereldtitel in de wacht sleepten tijdens het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië, zijn gehuldigd. "Ik ben apetrots op jullie", aldus Jan Mengelers van het College van Bestuur. "Ik had er een hard hoofd in. Ik vroeg me in het begin af, zijn ze wel scherp genoeg. Voor de derde keer op rij is een hele knappe prestatie."