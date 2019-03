Solar Team start met bouw van ‘meest Eindhovense zonnewagen ooit’

Op de nieuwe locatie bij de Brainport Industries Campus (BIC) is vrijdag het startsein gegeven voor de productie van de vierde gezinsauto op zonne-energie van Solar Team Eindhoven. Na maandenlang ontwerpen en doorberekenen is het voor de studenten tijd om aan de slag te gaan. Evan Quadvlieg sprak over een mijlpaal: ,,Waar teams voorheen vaak voor de productie moesten uitwijken naar elders in het land, wordt dit de eerste auto die volledig in Eindhoven is ontworpen en geproduceerd.”

Over het precieze ontwerp en de missie van het nieuwe team studenten werd nog enigszins geheimzinnig gedaan. Wel is bekend dat de puntentelling van het wereldkampioenschap voor zonne-auto's in Australië is aangepast. En dat zorgt voor uitdagingen. Bij de laatste editie van de World Solar Challenge was efficiënt rijden nog het belangrijkste voor het scoren van punten. Maar dit jaar is efficiëntie en gebruiksgemak even belangrijk. Hierdoor is het voor het nieuwe team niet meer zo aantrekkelijk om een vijfpersoons auto te maken, maar wordt het maken van een aantrekkelijke auto des te belangrijker.