Solaytec: al 25 Eindhovense zonnecelmachines verkocht

Studenten uit Eindhoven bouwen zelfrijdende elektrische raceauto

9:57 EINDHOVEN - "Dit jaar maken we er twee." Dennis de Niel, teamleider van de huidige lichting van 67 studenten van University Racing Eindhoven (URE), glundert erbij. "Met de kennis van de dertien vorige edities als basis maken we behalve een nieuwe elektrische raceauto ook een zelfrijdend exemplaar. De eerste in de Benelux! Eind dit schooljaar moet hij klaar zijn voor een demonstratie en een jaar later gaan we meedoen aan wedstrijden."