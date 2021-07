‘Soms hoorden ze pas na maanden dat hun zoon gesneuveld was’ - het archief van WOII begraafplaats de Oude Toren overgedragen aan Britten

Van de Britse militaire begraafplaats bij de Oude Toren in Eindhoven (Woensel) is al sinds 1940 een archief bijgehouden. Behalve de gegevens van de omgekomen Britten, zijn op de kaarten de namen genoteerd van inwoners uit Eindhoven en dorpen in de omgeving die de graven na de oorlog adopteerden. Zondag is het archief overgedragen aan de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) die wereldwijd verantwoordelijk is voor graven van gesneuvelde Britten tijdens oorlogen.

Het archief is opgezet door de Eindhovense gemeenteambtenaar Frans Kortie. Vijfentwintig jaar geleden gaf hij het aan WOII onderzoeker Ad Hermens (89) uit Geldrop. Hermens droeg het zondag over aan Nathalie Dumon uit Ieper, werkzaam bij de CWGC. Zij brengt het naar Maidenhead in Engeland waar het CWGC is gevestigd. ,,Dit is wel bijzonder”, is Dumon van mening. ,,Meestal kunnen we alleen een gemeentelijk archief inkijken en hebben we het niet zelf.”

,,Het archief bevat 678 namen van gesneuvelde Britten”, vertelt Hermens. ,,In feite zijn dat 678 drama’s. Al die families hebben een zoon of echtgenoot zien vertrekken en in spanning gezeten of ze hem ooit terug zouden zien. Soms hoorden ze pas na maanden dat hun zoon gesneuveld was. Om na de oorlog over te vliegen naar Nederland was voor velen financieel niet haalbaar. Het was voor de families van de bevrijders dan ook een troost dat de graven werden geadopteerd door de plaatselijke bevolking. De adoptanten hield de Eindhovense gemeenteambtenaar Frans Kortie nauwkeurig bij op de kaart van de gesneuvelde militair.”

Kortie (1920 -2005) begon het archief in 1940 toen de eerste Royal Air Force vliegtuigen uit de lucht geschoten werden. Uit de wijde omgeving, de Kempen, Best, Geldrop, Boxtel, Aalst en Gemert werden de lichamen uit de neergestorte vliegtuigen naar de begraafplaats Oude Toren gebracht. Kortie noteerde met een kroontjespen naam, rang, legernummer, plaats waar het vliegtuig was neergestort en het nummer van het graf. De Britten die sneuvelden tijdens de bevrijding in 1945 werden ook op de begraafplaats ter aarde besteld en opgenomen in het archief.

Volledig scherm Het handgeschreven archief van gesneuvelde bevrijders die begraven zijn bij Oude Toren in Woensel.

Tijdens de oorlog was het niet mogelijk om voor de graven te zorgen. ,,Toen de Duitsers weg waren, stonden de mensen ervoor in de rij”, vertelt Hermens. ,,Iedereen wilde een gesneuvelde bevrijder adopteren. Scholen, scoutinggroepen en gezinnen ontfermden zich over een graf. Er zijn families die vier generaties lang bloemen hebben gelegd en nog steeds bij de 4 mei herdenking aanwezig zijn.”

Intussen zijn er bij de herdenking ook Britse families. Soms is daar een lange zoektocht aan vooraf gegaan. De CWGC heeft daarbij geholpen, maar ook het archief van Kortie dat Hermens 25 jaar in bezit had. ,,Ik heb er families mee kunnen opsporen en hen het graf kunnen wijzen. Soms lukte dat pas na 40 jaar, zoals bij een piloot die in Eindhoven uit de lucht geschoten werd. Zijn vrouw was 93 toen ze voor het eerst bij het graf kwam. Haar zoon Mick heeft haar urn begraven bij het graf van zijn vader toen ze op 95-jarige leeftijd stierf. Dat was erg ontroerend.” Hermens draagt het archief over vanwege zijn leeftijd. ,,Als ik wist dat ik honderd werd, zou ik doorgaan, want er zijn nog steeds graven waar nooit familie is geweest.”