Soms zijn ze jong, soms zijn ze blij, maar Jozef en Maria bieden altijd troost

EINDHOVEN - 28 jaar lang kende Gastel een levende kerststal. Die kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan. Maar de statische variant is wijd verspreid in de regio. Een rondje langs wat fraaie exemplaren

De Dierenweide in het Eindhovense kerkdorp Acht is op slot. Ook al om besmettingen te vermijden. Maar de kerststal staat een meter van het hekwerk en is goed te zien. Maria en Jozef knielen bij de kribbe met hun pasgeboren zoon. Er staat een herder en aan de andere kant drie koningen. De os en ezel steken hun kop door een venster en een engel maakt het tafereel compleet. Het geheel staat op een onderstel van een oude boerenkar en is een poging om toch iets van een kerstsfeer te brengen, nu de vertrouwde kerstmarkt is afgelast.

Kleintje onder de boom

Renée Ovadia maakt zondagmiddag met haar zoon Idan een fietstocht vanuit Meerhoven en stuiten tot hun verrassing op de kerststal op de hoek van de Rijnstraat en de Cor Gehrelslaan. Een kleine troost nadat het kerstdiner op zijn school deze week niet kon doorgaan. Hij weet wie die baby is, zij legt hem uit dat de koningen geschenken hebben meegenomen. ,,Opa en oma hebben ook zo'n kerststal, vertelt Idan. ,,Zó groot”, vraagt zijn moeder ,,Nee, een kleintje, voor onder de kerstboom." Even later komt er een kleine meid op een roze fiets. ,,Van Sinterklaas gekregen!" Haar moeder wijst op het kindje in het midden, maar zij wil naar de dieren in de weide.

Quote Een goed alterna­tief voor het kopje koffie buiten de deur wat nu niet kan Toos Vorstenbosch

In Eersel staat de stal op de Markt. Jingle Bells klinkt het vrolijk, terwijl de drie koningen om de hoek staan te wachten tot het hun tijd is. Vóór de stal staat een miniatuurhuisje met onder het dak een engel met een geldbuidel in de hand. Als Stien Biering er een muntje instopt, klinkt er opeens Stille Nacht, Heilige Nacht. ,,Ik verschiet ervan!" roept ze uit. Samen met Toos Vorstenbosch maken ze vanuit Oerle een tocht langs de kerststallen. ,,Een goed alternatief voor het kopje koffie buiten de deur wat nu niet kan", zegt Toos. Dan ontdekken ze dat café Oud Brabant buiten op het terras warme chocomel, koffie en hamburgers verkoopt. Hun dag kan niet meer stuk.

Jonge Jozef en Maria

Op naar Budel-Schoot. Daar is de stal op het Vogelsplein kleiner dan de andere twee, maar de kribbe is groter. De kersverse ouders zien er veel jonger uit en hebben gezelschap van een herder met twee schapen en een lammetje, de onvermijdelijke koningen en twee engeltjes. Er is net even geen publiek voor het bescheiden tafereel.

Volledig scherm De tuin van Bert Kissen in Budel-Schoot © Geert Van Elten

Bescheiden, dat geldt niet voor de tuin voor het huis van Bert Kissen, op de hoek van het plein. Al dertig jaar maakt hij er in december een dolle boel van met trompetten, kerstmannen, beren en andere wonderlijke creaturen. Nu hij ernstig ziek is, lukt dat niet meer. ,,Maar onze kinderen, buren en familie hebben het van hem overgenomen", vertelt zijn vrouw.

Heilige familie

Het plantsoen naast de kruidenier Sint Jan in Leenderstrijp biedt ook plaats aan de Heilige Familie. Daar is de stal opvallend helder verlicht en liggen grote dennenappels en rode kerstballen op de rieten vloermat. Wat ook opvalt, is dat iedereen er zo vrolijk bij staat. De koningen, herders, Jozef (hier oud en kaal), Maria, iedereen heeft een blije lach op het gezicht.

Misschien komt het door de grote en verlichte kerstboom tegenover de stal. Het blijkt een cadeau van Johan van Ostaden. De boom stond in zijn voortuin in de Schoolstraat in Heeze. ,,Hij was te groot geworden", vertelt hij desgevraagd. ,,Gaf te veel schaduw en ook het gras bij de buren had eronder te lijden. Omdat ik mensen ken in Strijp, heb ik gevraagd of ik hen een plezier kon doen met de boom. Ze waren er heel blij mee, dus heb ik hem net boven het maaiveld laten afzagen. Nu is er plaats voor iets anders. Misschien toch weer een kerstboom. Dan zal ik ze weer bellen, over dertig jaar.”