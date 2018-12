‘Son en Breugel moet zich verzetten tegen ingreep beschermd wonen’

Spooren vindt dat de gemeenteraad van Son en Breugel zich niet in slaap moet laten sussen door de eigen zorgwethouder John Frenken of de gemeente Eindhoven. Eindhoven stuurde regiogemeenten onlangs een brief in een poging ze gerust te stellen over de invoering van zogeheten budgetplafonds voor zorg. Ten onrechte, vindt Spooren, voorzitter van de stichting Doorpakken Wonen. Die initieerde in Son de komst van twee projecten voor beschermd wonen voor jongeren met autisme.