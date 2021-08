Sons elektronicaconcern Neways verbetert winst; chiptekort remt omzetgroei

SON - Elektronicaconcern Neways heeft zijn winstgevendheid verbeterd. Ook de orderportefeuille vertoont een stijgende lijn. Het herstel wordt volgens het concern wel gedempt door de onzekerheid in de markt over de beschikbaarheid van vooral computerchips.

Dat heeft het Sonse bedrijf - dat wil worden overgenomen door de Twentse investeerder Infestos - woensdag bekendgemaakt in zijn bericht over de halfjaarcijfers.

Neways zag het genormaliseerde bedrijfsresultaat stijgen van 2,2 naar 6,8 miljoen euro. De nettowinst nam toe van 800.000 tot 3,1 miljoen euro.

Effect van maatregelen

Het bedrijf schrijft de winstverbetering toe aan het effect van ingezette maatregelen. Neways is afscheid aan het nemen van minder rendabele opdrachten en richt zich op werk met een hogere toegevoegde waarde. Ook is vorig jaar een reorganisatie doorgevoerd.

Herstel automotive

De marktomstandigheden voor het bedrijf zijn gunstiger. De orderportefeuille is met een omvang van 334,4 miljoen euro met bijna 50 procent aangedikt ten opzichte van eind 2020. Dat is het gevolg van herstel in de automotive sector en volgens Neways ‘aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren'. Ook ‘anticiperen klanten op schaarste in de markt'.

De wereldwijde tekorten aan computerchips en andere materialen raken ook de Sonse toeleverancier van onder meer ASML, Philips, Thermo Fisher en grote Duitse autobouwers als BMW.

‘Verstoringen in de aanvoerketen’ waren volgens Neways mede oorzaak van de omzetdaling in het afgelopen halfjaar, met 3,8 procent naar 233,8 miljoen euro. Daarin speelde ook de afbouw van minder rendabele omzet een rol.

Materiaaltekorten blijven

In de tweede helft zullen de materiaaltekorten van met name chips en de onzekerheden rond de coronapandemie blijven zorgen voor een rem op de omzetontwikkeling, verwacht het bedrijf. Niettemin rekent het op een hogere omzet dan in het eerste halfjaar.

Over de winstgevendheid stelt Neways dat de structurele kostenbesparingen van de reorganisaties in Duitsland en Nederland ‘beter in de resultaten terug te zien’ zullen zijn. ,,Ten opzichte van vorig jaar herstelt de winstgevendheid in 2021 zich naar verwachting", aldus het bedrijf.