Sores over heg in Acht: ‘Gemeente Eindhoven moet gewoon ieder jaar hier komen snoeien’

Het is al vier jaar hetzelfde liedje. Achtenaar Peter van Oosterhout meldt ieder jaar bij de gemeente Eindhoven dat het groen in het plantsoen naast zijn huis gesnoeid moet worden. De redenen van zijn meldingen zijn duidelijk. Hij kan zijn heg niet snoeien, omdat hij er niet bij kan. Maar doordat het plantsoen niet wordt onderhouden en de bomen en struiken woekeren is het ook een ideale plaats voor vuilstort en ongedierte.

Zijn eerste meldingen stammen uit 2017, snoeien was niet nodig volgens de gemeente. In 2018 trok hij weer aan de bel. ,,In mijn eerste mail vroeg ik of ze het groen konden snoeien. Als reactie kreeg ik dat het plantsoen meegenomen zou worden in de najaar-snoei, maar dat is toen niet gebeurd”, vertelt Van Oosterhout. ,,In het najaar heb ik weer gemaild met de vraag in welk jaar ze zouden komen.”