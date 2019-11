SP-commissielid Eindhoven deed aangifte tegen ‘apen-post’van LPF’er

PSV heeft interesse in Canadees jeugdinter­na­ti­o­nal Simon Colyn (17)

19:35 PSV heeft interesse in Canadees jeugdinternational Simon Colyn. De 17-jarige middenvelder komt volgende week over naar Eindhoven voor een stage, bevestigen meerdere overzeese bronnen. Hij is afkomstig van Vancouver Whitecaps FC, waar hij als 16-jarige al zijn debuut in het eerste elftal maakte.