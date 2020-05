SP Eindhoven: college heeft raad te laat geïnformeerd over splitsingsregels

Twee keer heeft de SP vragen gesteld over de kwestie. Eerst werd 1 april als ingangsdatum genoemd. Toen het stil bleef, vroeg de socialistische fractie nogmaals om opheldering. Pas vrijdag, op de dag dat de nieuwe regels ingingen, kreeg Visscher antwoord. Eerder had geen zin, dacht het college, want toen kon nog geen ingangsdatum genoemd worden. Er zou dan meteen een vervolgvraag gekomen zijn die nog niet te beantwoorden was. Dat is de voormalige wethouder voor de SP in het verkeerde keelgat geschoten: ‘Begrijpen wij het goed: Omdat het college “het aannemelijk leek…” dat er misschien een vervolgvraag zou komen waarop het college geen antwoord kon geven is de raad maar helemaal niet meer geïnformeerd? Dit is in onze ogen volledig in strijd met de actieve informatieplicht.’