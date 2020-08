SP Eindhoven roept wethouder Richters op het matje

EINDHOVEN - De Eindhovense SP wil tijdens een extra gemeenteraadsvergadering zorgwethouder Renate Richters (GroenLinks) aan de tand voelen over een kritisch rapport van het ministerie van Volksgezondheid, waarover zij in een raadsdebat op 7 juli zweeg. SP-fractievoorzitter Murat Memis wil weten waarom Richters dat rapport heeft achtergehouden.

Op korte termijn zal de SP daarom vragen om een zogenoemd interpellatiedebat in de raad. ,,Normaal gesproken vindt zo'n debat dan plaats tijdens de eerstkomende raadsvergadering", aldus Memis. ,,Maar die is pas halverwege de maand september. En zo lang kan dit niet wachten. Daarom komt er, als het aan ons ligt, voor die tijd al een extra raadsvergadering.”

Op dinsdag 7 juli debatteerde de Eindhovense gemeenteraad nog over onder de meer de vraag of de Eindhovenaren wel de zorg hadden gekregen waar ze recht op hadden, dan wel waar ze om gevraagd hadden. Aanleiding daarvoor was dat het stadsbestuur over 2019 23 miljoen euro minder aan zorg had besteed dan was begroot.

Onafhankelijk

Volgens wethouder Richters was alle gevraagde zorg ook verleend. Een deel van de oppositie vroeg om een onafhankelijk onderzoek om dat aan te tonen, maar dat vond Richters niet nodig. Twee dagen na de raadsvergadering stuurde de wethouder een kritisch onderzoeksrapport naar de gemeenteraad van het ministerie van Volksgezondheid.

Uit dat al in maart opgemaakt rapport bleek volgens het ministerie dat Eindhovenaren vaak lang moeten wachten voordat ze zorg krijgen. Dat komt, concluderen de Haagse onderzoekers, door de in Eindhoven doorgevoerde bezuinigingen op de zorg. In het rapport staat een aantal suggesties om de gang van zaken te verbeteren.

Het rapport heeft inmiddels geleid tot een verbeterplan. Dat plan wordt alleen nu nog niet openbaar gemaakt omdat het nog niet klaar is. Dat gebeurt pas in oktober.

Eenpitters

De SP neemt de kwestie hoog op, en krijgt daarin steun van de fracties van het Ouderen Appèl Eindhoven, D66 en de eenpitters Mary-Ann Schreurs en Henri de Leeuw. Met de andere oppositiepartijen heeft de SP vanwege de zomervakantie nog geen contact kunnen hebben.

,,Het mag duidelijk zijn waarom wij dit een ernstige zaak vinden", zegt de SP-fractievoorzitter desgevraagd. ,,Dit is een politiek gezien zeer gevoelige kwestie. Als de wethouder inderdaad informatie achter gehouden heeft, dan kan het best zijn dat daar politieke consequenties aan moeten worden verbonden.”

Op de vraag of Richters in dat geval moet aftreden, wil Memis echter nog niet vooruitlopen. ,,Dat is nu nog niet aan de orde. Eerst moet er antwoord komen op alle vragen die er in deze kwestie bij ons maar ook bij andere partijen leven.”