SP Eindhoven: terug naar af met eigen bijdrage

EINDHOVEN - Als het aan de SP ligt, gaat Eindhoven terug naar af bij het vaststellen van de hoogte eigen bijdrages voor hulp in de huishouding. De partij vindt een eigen bijdrage die hoger is dan de kostprijs onverteerbaar.

De manier waarop in Eindhoven de eigen bijdrage voor de zorg wordt berekend, moet voorlopig van tafel. Dat schrijft de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad aan het college van B en W. Teveel geïnde eigen bijdrages dienen bovendien terug te worden betaald, aldus deSP.

Aanleiding voor de van een lange reeks vragen voorziene brief is de onrust die is ontstaan over de hoogte van die eigen bijdrages voor huishoudelijk hulp: die komt voor mensen met voldoende eigen inkomen met 41 euro per uur ver boven de kostprijs uit.

Eerder al stelde het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) kritische vragen aan het college over deze kwestie, die eind vorige week aan het licht werd gebracht door deze krant. De SP - tot volgende week dinsdag nog een van de vier Eindhovense coalitiepartijen - voegt zich daar nu bij.

SP-fractievoorzitter Murat Memis roept bij het college van B en W in herinnering dat de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is ingevoerd om de zorg betaalbaar te houden maar dat alle Eindhovenaren niettemin de zorg zouden krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.

Plank misgeslagen

Maar in de ogen van de SP heeft het college door de wijze waarop de eigen bijdrage bij de Wmo is ingevoerd de plank behoorlijk misgeslagen. De partij pleit daarom voor een nieuwe maatschappelijke en politieke discussie over de eigen bijdragen en alles wat daar mee te maken heeft. Ook moet het Eindhovense college in de ogen van de SP er alles aan doen om de onrust die is ontstaan over deze kwestie weg te nemen, bijvoorbeeld door te hoge eigen bijdragen die al zijn betaald terug te storten.

Zorgwethouder Renate Richters Van GroenLinks wijst een verzoek om een gesprek over deze kwestie met het ED overigens af. Ze wil pas vragen over het sociaal domein beantwoorden als volgende week het nieuwe coalitieakkoord door de gemeenteraad is besproken en de zes nieuwe Eindhovense wethouders - waaronder Richters zelf - geïnstalleerd zijn.