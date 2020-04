SP Eindhoven: waar blijven de strengere regels voor kamerverhuur en woningsplitsing?

Twee jaar is er gesproken over de nieuwe regels die moesten gaan gelden bij een vergunningaanvraag om een woonhuis te verhuren per kamer of per etage. De politiek was verdeeld, omdat strengere regels ook betekenen dat er minder kamers en appartementen voor studenten en werkende jongeren beschikbaar komen. In november stemde de gemeenteraad in met een compromis: niet alles ging op slot, maar waar binnen 30 meter al een studentenhuis of gesplitste woning aanwezig was, kon geen nieuwe vergunning afgegeven worden. Ook gaan er strengere huisreglementen gelden voor bewoners. Die regels moesten wel nog vastgelegd worden in een officieel reglement, door het college van B en W.