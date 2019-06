SP’er Henri de Leeuw Eindhoven stapt uit fractie maar blijft wel in gemeenteraad zitten

Dat meldt de SP-fractie in een schriftelijke verklaring. Daarbij zat ook het briefje dat De Leeuw aan burgemeester John Jorritsma schreef. Volgens De Leeuw, die pas vorig jaar voor de Socialistische Partij in de raad kwam, gaat hij weg vanwege een ‘verschil van inzicht’ met de fractie. Een verdere toelichting geeft hij niet.

Fractievoorzitter Murat Memis en vice-voorzitter Jannie Visscher schrijven dat ze dit besluit ‘zeer betreuren’. We hadden heel graag tot het einde van deze raadsperiode samen met elkaar gestreden voor rechtvaardigheid en solidariteit in Eindhoven.’ De SP-fractie houdt nu nog in totaal 3 leden over. Herman Poels is het derde raadslid.