SP’er Murat Memis vanuit Turkije: ‘Ik ben gewoon dom geweest, hartstikke dom’

Pegida demonstra­tie Eindhoven: ‘het is een duivels dilemma’

12 juni EINDHOVEN - ,,Als ze naar de rechter stappen, prima. Laat de rechter mij maar helpen.” Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven won er woensdagavond geen doekjes om in de uitzending van PAUW. ,,Het is een duivels dilemma. Ik moet het recht om te mogen demonstreren, faciliteren. Maar de wanordelijkheden die dan ontstaan kan ik niet verantwoorden aan mijn stad. Het gebeurt wel in een woonwijk met gezinnen met kinderen.”