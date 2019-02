SP: toeristentax Eindhoven moet omhoog

EINDHOVEN - De kans bestaat dat de toeristenbelasting in Eindhoven straks niet langer een vast bedrag is maar op basis van percentage wordt vastgesteld.

De toeristenbelasting in Eindhoven moet flink omhoog. Toeristen in Eindhoven moeten gaan meebetalen aan het gezelliger en veiliger maken van de binnenstad. Dat vindt althans de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad.

Dinsdagavond buigt de gemeenteraad zich opnieuw over de consequenties en complicaties van dit plan. Aanvankelijk had de SP voorgesteld de toeristenbelasting te verhogen van 3,50 per persoon per overnachting naar 5 euro. Dat gebeurde tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar. Na een flink debat haalde de partij het voorstel tijdelijk van tafel.

,,Mogelijk biedt het omzetten van deze belasting van een vast bedrag naar een percentage van de hotelkamer-kosten meer perspectief”, ligt SP-fractievoorzitter Murat Memis toe. ,,Daar hadden we zelf nog niet bij stil gestaan, maar daar wezen andere partijen in de gemeenteraad ons toen op.”

Voordeel daarvan is dat studenten die voor een nachtje slapen in een kamer van 75 euro minder belasting hoeven te betalen dan mensen die een kamer van 300 euro boeken, zo vervolgt hij. ,,Dat zorgt dan voor een evenredigere verdeling van de kosten.“

De afgelopen maanden hebben ambtenaren van de gemeente Eindhoven op verzoek van enkele partijen in de gemeenteraad de voor- en nadelen van zo'n percentuele toeristenbelasting op een rij gezet en verder uitgewerkt.

Volgens Memis is het niet meer dan logisch dat nu gekeken wordt naar een verhoging van de Eindhovense toeristentax. ,,Deze belasting is al acht jaar hetzelfde, terwijl alle andere belastingen al wel verhoogd zijn. Bovendien is het goed te verdedigen dat we ook toeristen via deze belasting laten meebetalen voor een schone, mooie en veilige binnenstad.”