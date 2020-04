SP wil weten waarom raad niet wist van inkomenstoets voor pgb-zorg Eindhoven

EINDHOVEN - Oppositiepartij SP heeft raadsvragen gesteld over de inkomenstoets die Eindhovense ambtenaren de afgelopen maanden plotseling hanteerden. De SP wil weten waarom dit is gebeurd zonder dat de gemeenteraad hiervan wist.

Het ED berichtte medio maart dat ambtenaren opeens informatie opeisten over het inkomen van ouders die een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg aanvroegen voor hun kind. Ze moesten ook - tot in detail - informatie over hun uitgaven mailen.

Ongemakkelijk gevoel

Aan het ED meldde zorgwethouder Renate Richters toen dat de gemeente alweer met de inkomenstoets was gestopt. De SP stuurde 13 maart al formele raadsvragen naar de griffie hierover, maar trok die vanwege de coronacrisis weer in. Omdat de SP toch graag antwoord wilde, stuurde de partij zijn vragen rechtstreeks naar wethouder Richters. ‘Tot op heden hebben wij hierop geen reactie ontvangen’, ook geen ontvangsbevestiging, schrijven SP-fractievoorzitter Murat Memis en commissielid Sylvie van Dijk. ‘Dit bezorgt ons een ongemakkelijk gevoel, omdat wij nu niet weten of alle pgb-aanvragers aan wie de inkomensinformatie gevraagd is ondertussen een duidelijk bericht van de gemeente hebben ontvangen dat deze eis is komen te vervallen.’

PGB Alarm trok aan de bel

Het was een beheerder van het onlineplatform PGB Alarm, Esther Boetzeks, die begin maart hierover aan de bel trekt bij het ED. Af en toe helpt ze Eindhovenaren met het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) voor jeugdzorg. Tot haar stomme verbazing werd een echtpaar dat ze helpt met het verlengen van hun pgb voor hun kind opeens geconfronteerd met een waslijst aan vragen over hun persoonlijke uitgaven en inkomsten. Die vraag kwam van het ‘servicebureau’ van de gemeente dat sinds begin 2019 zorgaanvragen beoordeelt.

De ouders werd onder meer gevraagd naar hun uitgaven aan weekendjes weg, kleding en schoenen, abonnementen, eventuele alimentatie en niet-vergoede ziektekosten. ‘Deze gegevens zullen gebruikt worden voor de berekening via Nibud’, zo werd hen gemaild door een ambtenaar. ,Wanneer de uitkomst van deze berekening is dat jullie als ouders, financieel voldoende belegd zijn om de zorg van jullie kind te kunnen bieden dan zal een negatieve beschikking volgen.’

Een inkomenstoets is uitzonderlijk in Nederland

Deze inkomenstoets is nooit voorgelegd aan de Eindhovense gemeenteraad. Zo’n toets is uitzonderlijk in Nederland. Een jaar geleden begonnen enkele gemeenten in Zuid-Holland hiermee - na een debat in de raad. In Dordrecht kwam er geen inkomenstoets, omdat de gemeenteraad dit niet zag zitten. Achterliggende gedachte is dat een van beide ouders minder moet werken of stoppen met werken, als dat nodig voor de zorg van het kind. Pas als ouders aantonen dat dit financieel niet kan, betaalt de gemeente een pgb uit.