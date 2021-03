Spaanse kok uit Eindhoven laat Benelux kennismaken met calçot: Catalaanse specialiteit van Nederlandse grond

Het was net na de eerste lockdown toen een boer uit Zaltbommel opeens contact zocht met Juliá Delos, een Catalaanse kok die in Eindhoven woont. ,,Ik had me net voorgenomen om ander werk te zoeken toen ik een bericht kreeg”, vertelt Delos. ,,Een boer had de calçot in een documentaire op televisie gezien was daar zo door getriggerd dat hij besloot ze zelf te gaan telen.” Delos werd uitgenodigd op het boerenbedrijf en proefde daar de eerste oogst. ,,Het was mijn eerste calçot van Hollandse bodem en meteen de lekkerste die ik ooit gegeten heb. Dit moeten meer mensen proeven, dacht ik meteen.” Delos denkt dat het verschil in smaak komt omdat onze aarde een hele andere samenstelling heeft dan die in Catalonië.