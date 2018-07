Spaanse sfeer op Flamenco Festival in NatLab

,,We zijn ons hele leven in Spanje op vakantie geweest en hebben regelmatig flamenco-optredens meegemaakt", vertelt Louise. ,,Maar om nu zelf nog te gaan dansen, daar ben ik ondertussen te oud voor." Ze doelt daarmee op de mogelijkheid om op het festival gratis kennis te maken met flamencodansen. Maar leeftijd heeft volgens de Eindhovense flamencodanseres Jessica Achten, samen met haar partner flamencogitarist Tijn van der Sanden organisator van het eerste Flamenco Festival Eindhoven, weinig te maken of je wel of niet danst. ,,Op mijn flamencoschool heb ik leerlingen tussen de veertien en de zeventig jaar. Het gaat om de beleving die je er bij hebt."

In Sevilla leerden ze elkaar kennen

Jessica kreeg het flamencodansen van thuis uit mee. ,,Mijn moeder danste en ik ging altijd mee met haar naar de lessen. Later ben ik zelf ook gaan dansen. Klassiek ballet. Moderne dans en later ook flamenco."

Tijdens een vervolgstudie in Sevilla leerde ze de Eindhovense flamencogitarist Tijn van der Sanden kennen. ,,Ik ben na mijn studie klassiek gitaar naar Sevilla gegaan om me verder te specialiseren in flamencomuziek en heb toen Jessica ontmoet. In 2013 zijn we teruggekomen naar Nederland en in Eindhoven begonnen met het geven van dans- en muzieklessen."