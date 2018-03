Space-S Eindhoven nog in de race voor titel Beste Gebouw 2018

Andere regionale kanshebbers - het nieuwe Eindhovense station, de kerk/dorpshuis in Oostelbeers en crematorium De Hoge Bocht in Veldhoven - zijn afgevallen.

Space-S van woningcorporatie Woonbedrijf en architectenbureau Inbo, is in de race in de Leefbaarheid en Sociale Cohesie. Het complex met 400 klein sociale huurwoningen neemt het op tegen de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum. Space-S, dat mede vorm werd gegeven door de bewoners, kreeg eerder ook al de Eindhovense Dirk Roosenburg architectuurprijs.