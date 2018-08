Spanje gooit roet in eten zaak drugscrimineel uit Eindhoven

DEN BOSCH - Het Spaanse strafrecht gooit wat roet in het eten van een rechtszaak tegen Eindhovenaar Bert S. Er zou een Spanjaard in zijn thuisland moeten worden gehoord door een rechter aldaar, maar dat kan niet, zo blijkt.

De Spanjaard is verdachte in de zaak, maar ook getuige. In Spanje kennen ze dat niet. Er is een belangrijk verschil. Een verdachte mag zwijgen bij verhoor, een getuige moet altijd antwoorden en naar waarheid, anders pleegt hij meineed.

De betreffende Spanjaard heeft, volgens hem, geen geld om naar Nederland te komen voor verhoor. Vandaar dat het aan Spanje is gevraagd maar dat verzoek is afgewezen, zo bleek donderdagochtend tijdens een procedurele zitting.

Drugslab

De zaak draait om een drugslab, dat in juni vorig jaar werd opgerold in een Eindhovense woonwijk. De politie vond in een woning 130 kilo MDMA, onder andere in de vorm van 200.000 xtc-pillen. Ook lag er drie ons amfetamine. De bewoner werd aangehouden, de woning ging even later een jaar op slot.

Verder speurend in dat onderzoek kwam de politie terecht bij een gehuurde opslagbox aan de Ambachtsweg. Daarin vond ze een haast schikbarend arsenaal aan wapens. Her en der verspreid en verstopt lagen drie machinegeweren en zes pistolen, plus munitie. De huurder van de box, Bert S. (46) ging in de boeien.