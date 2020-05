Spannende tijden voor Eindhovense start-up Medapp

EINDHOVEN - Veel start-ups verkeren als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer. Ook voor het Eindhovense Medapp is het spannend nu financiers wachten met investeren.

Ook al ben je de meest gebruikte medische app in Nederland, daarmee is succes in coronatijden niet verzekerd. De (gratis) app helpt medicijngebruikers bij het tijdig en veilig innemen van hun medicijnen en met het eigen voorraadbeheer. Sinds kort is daar desgewenst de gratis bezorging van medicijnen aan toegevoegd.

Om de crisis door te komen, heeft algemeen directeur en oprichter Pit Janssen de hoop gevestigd op de Corona-OverbruggingsLening die de overheid in het leven heeft geroepen.

Janssen: ,,Bij snelgroeiende bedrijven is het nu eenmaal zo dat kosten voor de baten uitgaan. We zijn afhankelijk van financiering en we waren al met een aantal investeerders in gesprek. Als gevolg van de coronacrisis merk je dat investeerders nu liever wachten. We hebben ons aangemeld voor het overbruggingskrediet van de overheid. Ik hoop deze week meer te horen, maar het is spannend ja. Het ging juist zo goed en dat maakt het extra zuur."

Janssen, zelf apotheker, denkt goede kans op overheidssteun te maken. ,,We bieden een dienst die maatschappelijk relevant is. We hebben nu zo'n 98.000 vaste gebruikers van ons platform en om hen te bedienen werken we met een aantal apotheken samen. Maar we willen verder innoveren en dat kost geld."

‘Apotheek opnieuw uitvinden’

Medapp is bezig 'de apotheek opnieuw uit te vinden', zegt Janssen. Een aantal maanden geleden al is de Apotheekservice uitgerold. ,,Wij zorgen ervoor dat de medicatie van onze gebruikers tijdig wordt aangevraagd, geven deskundig advies over gebruik en bezorgen voor wie wil gratis thuis. Juist in deze tijd is dat fijn. Maar het is geen verplichting om er gebruik van te maken. We willen werken zeg maar als de Picnic onder de supermarkten. We willen laten zien dat we een betere dienst als een geïntegreerd geheel bieden en mensen ontzorgen."