Spannende zoektocht Bach van Brunello en PhilZuid in Muziekgebouw Eindhoven

Gewend aan symfonische muziek met een dirigent op de bok was de barokke muziek van Bach in kleine bezetting en onder leiding van Brunello als meespelend cellist een interessante ervaring. Voor het publiek was het dat ook, niet omdat het allemaal even mooi was, maar omdat het zoeken naar nieuwe wegen verfrissend en spannend is. De vraag of je als symfonieorkest barok moet willen spelen diende zich weer eens aan. Als een orkest dat wil omdat de kleinschalige barokmuziek aanspraak doet op andere kwaliteiten dan een groot orkest, dan is het antwoord ‘ja’. Als het denkt dat het de muziek er een plezier mee doet is het ‘nee’. De verschillen tussen barokmuziek en symfonische muziek poets je niet weg door non-vibrato te spelen, en daar niets voor in de plaats te stellen.