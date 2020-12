Speciaal rechercheteam richt pijlen op whatsapp-oplichters; ‘Het rijst de pan uit’

Jong PSV finisht na ijzerster­ke start als een strijkij­zer: ‘Toch trots op wat we laten zien’

22 december ,,Ik schaam me voor onze plek op de ranglijst", zei Jong PSV-verdediger Mees Kreekels gisteren na weer een nederlaag van zijn team. De beloften van PSV gingen maandagavond ook tegen de nummer twee van competitie, Almere City FC, nipt onderuit. In extremis, maar het hing in de tweede helft wel in de lucht. De ploeg gaat als nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in.