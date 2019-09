Speciaal uit Israël voor plaatsing van struikelstenen in Eindhoven

Struikelstenen zijn kleine herdenkingsstenen. Ze worden in het trottoir geplaatst bij huizen, van waaruit in de Tweede Wereldoorlog, bewoners door de bezetter weggevoerd zijn naar concentratiekampen. In de dunne messing bovenlaag van de steen staat de naam van het slachtoffer, de overlijdensdatum en de naam van het concentratiekamp. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is de bedenker van deze 'Stolpersteine'. Hij maakt de stenen samen met een collega kunstenaar en waar hij kan, is Demnich aanwezig bij de plaatsing van de eerste stenen in een stad of dorp. Waar dan ook in Europa.