Speciale jubileumeditie Splinter Spektakel afgelast

EINDHOVEN - De speciale jubileumeditie van het Splinter Spektakel in Eindhoven is afgelast. Dat heeft de organisatie besloten in verband met de afstand die moet worden bewaard vanwege het coronavirus.

Ook de andere kindervakantieweken in Eindhoven gaan niet door op de vertrouwde manier, en of er iets voor in de plaats komt, is nog maar de vraag.

De kindervakantieweek Splinter Spektakel trekt jaarlijks zo’n 1500 kinderen met ouders of begeleiders naar het park. Deze kindervakantieweek, vooral bedoeld voor kinderen die niet op vakantie gaan, wordt al sinds 1985 georganiseerd en vindt plaats in de laatste week van de schoolvakantie. De spektakelweek kent spectaculaire attracties zoals een stormbaan, springkussens en optredens. ,,Dit jaar zou het thema ‘feest’ zijn", zegt vrijwilliger Richard Raijmakers, die als vrijwilliger is betrokken bij de organisatie van de spektakelweek. ,,Er was namelijk een jubileumeditie: De Splinter bestaat 45 jaar, de Spektakelweek 35 jaar en dan is er nog het honderdjarig bestaan van de gemeente Eindhoven.”

Over een alternatief voor het Splinter Spektakel wordt achter de schermen nog hard nagedacht door Lumens, die voor de gemeente het speelpark runt, en de betrokken vrijwilligers. Uitgangspunt daarbij is: wat mag er en wat kan er juist níet. De Splinter is vooralsnog tot 1 juni gesloten, en het is nog even afwachten op welke manier het weer open kan. ,,Het park ligt er mooi bij, maar we missen de kinderen hier enorm”, zegt Anisa Slegers van Lumens. ,,Er zijn wat nieuwe speeltoestellen, er ligt schoon zand in de zandbak, er zijn wat lammetjes en andere dieren geboren inmiddels.”

Elke week een thuisopdracht

Ook andere kindervakantieweken gaan niet door of krijgen een andere invulling. In de Achtse Barrier gaat de vakantieweek niet door maar zijn wel andere ideeën. ,,We willen proberen om elke week van de zomervakantie de kinderen een thuisopdracht te geven, zoals ‘bak een taart’ of ‘maak een vlag’, zegt voorzitter Henk de Kleijn van de Open Kinder Activiteiten AB. ,,Wij kunnen de 1,5 meter afstand namelijk niet aan de vrijwilligers garanderen, ook niet als we in hele kleine groepjes werken.” In deze wijk doen zo’n 70 kinderen mee aan de vakantieweek.

De organisatie van de KVW in Woensel-West onderzoekt momenteel wat er nog wel mogelijk is, en hoopt daar in de loop van deze maand duidelijkheid over te geven aan de kinderen. In Meerhoven is het hele evenement afgeblazen. ,,Er komt nu niets fysieks voor in de plaats”, zegt voorzitter Geert van Buul van KVW Meerhoven. Met zo'n 350 deelnemers is het ook geen optie om de kinderweek op een andere manier of andere ruimte te laten doorgaan, aldus Van Buul.

Ook de kinderkampen die de stichting KiKa Eindhoven-Veldhoven al meer dan zestig jaar organiseert, gaan deze zomer niet door. Wel wordt gewerkt aan een alternatief programma voor de geplande kampweken.