Speciale kiosken op Eindhoven Airport bieden reiziger mogelijkheid om zaken zelf te regelen

Iedereen draagt nu een mondkapje

2 december EINDHOVEN/HELMOND - Mondkapjesplicht? Dat hadden ze eerder moeten doen, klonk dinsdag in de Eindhovense binnenstad en de Albert Heijn XL in Helmond. Op de eerste dag dat een mondkapje verplicht is in publieke binnenruimten, houdt iedereen zich hieraan.