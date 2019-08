Speciale namen: Cyd, na drie keer spellen nóg fout

Cyd (spreek uit als Sit) is eigenlijk een hele normale Engelse naam. ,,Alleen zijn wij met de schrijfwijze iets creatiever geweest”, vertelt vader Jeroen van den Berg. ,,Lange tijd hebben we de ambitie gehad om naar Egypte te verhuizen. Voor onze kinderen vonden we het dus belangrijk om een naam te kiezen waarmee ze het in het buitenland ook zouden redden. En het liefst ook een beetje kort, want toen ik leerde schrijven, kostte het me zoveel moeite om mijn eigen naam te leren”, vult moeder Daniëlle aan. Het stel kreeg twee kinderen: Jay werd geboren in 2003, Cyd volgde in 2007.