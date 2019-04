Speeddate met bedrijven in Evoluon Eindhoven voor een stageplek: ‘Het is hier een grote studentenmarkt’

Opinie Schrijvers­buurt wil een woonbuurt blijven

10:27 De auteurs van dit artikel, J. Kamphuis, M. van der Velden en C. van der Aa, zijn omwonenden van de Heilig Hartkerk in Eindhoven. Zij reageren op het artikel over de Heilig Hartkerk in Eindhoven (ED 19 maart).