Speelgoed voor bouwwerken van karton: Eindhovense studenten Mauk en Chris maakten van een studieproject een bedrijf

EINDHOVEN - Speelgoed waarmee kinderen allerlei bouwwerken van karton kunnen maken: dat is Fitit. Wat begon als een project voor de studie van Mauk van Beek (20) en Chris Bernsen (19) groeide uit tot een start-up. Inmiddels maken ze kinderen in regio Eindhoven blij met het speelgoed.

Quote Karton is heel duurzaam, goedkoop, makkelijk bewerkbaar én toeganke­lijk.” Chris Bernsen, Fitit

Het idee voor het bedrijf ontstond tijdens een project voor hun opleiding Industrial Design aan de Technische Universiteit Eindhoven. Samen met Julia Arntz en Tessa van Abkoude kregen Mauk van Beek en Chris Bernsen de opdracht om een product te ontwerpen, denkend vanuit een materiaal. Bernsen: ,,We waren er al snel uit dat het karton moest worden. Dit is namelijk heel duurzaam, goedkoop, makkelijk bewerkbaar én toegankelijk. Bedenk maar eens hoeveel karton je wekelijks in huis krijgt.’'

Populierenhout uit Finland

Fitit verkoopt zogenaamde ‘Fitters’, dit zijn ronde verbindingsstukken gemaakt van hout die gebruikt worden om karton aan elkaar vast te maken. Er zitten acht inkepingen in waar een stuk tussen geklemd kan worden. ,,Ook bij het produceren van de Fitters wordt gedacht aan duurzaamheid,’' vertelt Bernsen. ,,Ze worden gesneden uit populierenhout met een FSC-keurmerk, afkomstig uit Finland. Het lasersnijwerk laten we doen in Nederland. Nu nog in Delft, maar binnenkort in Mierlo om het proces nog lokaler te maken.’'

De Fitters hadden niet altijd deze vorm. ,,Ze waren eerst puntiger en de inkepingen waren kleiner,’' legt Van Beek uit. ,,Voor we het product echt op de markt hebben gebracht, hebben we het speelgoed laten testen door kinderen. Al snel werd duidelijk dat ze het karton niet gemakkelijk tussen de Fitters kregen, de gleufjes moesten dus groter. Erg leerzaam om te zien hoe kinderen met het product omgingen en hoe creatief ze ermee waren.’'

Quote Het is zo tof om te zien hoe kinderen met het speelgoed spelen en wat ze maken. Ik verbaas me elke keer weer over hun rijke fantasie.’’ Mauk van Beek, Fitit

Eén van de sterke punten van Fitit is volgens de jonge ondernemers dan ook dat kinderen er oneindig creatief mee kunnen zijn. Er zijn geen regels of verwachtingen en het ligt niet vast wat je gaat maken. ,,Sommige kinderen, ouders of begeleiders vinden het wel fijn om wat inspiratie op te doen,’' vertelt Bernsen. ,,Daarom is er een inspiratiepagina op onze website waar je verschillende bouwwerken ziet.’' Maar volgens Van Beek is die pagina er misschien nog meer voor de ouders dan voor de kinderen. ,,Het is zo tof om te zien hoe kinderen met het speelgoed spelen en wat ze maken. Ik verbaas me elke keer weer over hun rijke fantasie.’'

Buitenschoolse opvangcentra

En die kinderfantasie hebben de ondernemers van Fitit de afgelopen tijd vaak gezien. BSO Korein, onderdeel van Wij zijn JONG, toonde een paar maanden geleden namelijk interesse in het speelgoed. Van Beek: ,,We hadden ons ingeschreven voor een wedstrijd van Wij zijn JONG. Vooral om feedback op ons product te krijgen en natuurlijk ook voor de publiciteit. We hadden de wedstrijd niet gewonnen, maar het heeft er wel toe geleid dat we een aantal BSO’s van Korein hebben voorzien van ons speelgoed. Ze namen gelijk een koffer vol af, met wel 1500 stuks.’'

De ondernemers hebben bij verschillende BSO’s workshops gegeven om te laten zien wat je allemaal kunt maken met Fitit. ,,Van een groot kasteel van twee bij twee meter tot een trein of een vliegtuig, we hadden van alles bij ons en lieten zien hoe je het precies in elkaar zet. Kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen gingen er vervolgens mee aan de slag en maakten de mooiste dingen.’'

De doelgroep van het speelgoed is 4 tot 12 jaar. ,,Je ziet dat kinderen die wat jonger zijn vaak hulp nodig hebben met het uitknippen van karton,’' geeft Bernsen aan. ,,Maar het valt mij op dat ouders en begeleiders het net zo leuk vinden om er creatief mee aan de slag te gaan en maar wat graag helpen, haha. Leuk voor alle leeftijden dus!’’