Spelenderwijs de taalvaardigheid verbeteren bij de Zomerschool: ‘Op Amsterdam na zijn we de grootste van Nederland’

Ondanks de zomervakantie is er volop leven in en rondom basisschool Rapenland. Buiten zijn twee leden van korfbalclub DSC een spelparcours aan het opzetten, op de eerste verdieping lijkt een van de klaslokalen veranderd in een naaiatelier. Elisa (6) heeft van blauw schuimrubber, ijzerdraad en garen een hagedis gemaakt. Twee roze kralen maken dat hij kan zien. ,,Hij heeft een lange staart”, roept ze trots. ,,En een hartje. Kijk, hier.” Ze wijst op een gat dat ze in het midden heeft geknipt. ,,Is hij verliefd dan?”, vraagt Suuske de Wolf. Zij studeert aan de Design Academy en is als avonturenbegeleider ingehuurd door de Ontdekfabriek.

De Ontdekfabriek op Strijp-S is bekend van de kinderfeestjes en schooluitstapjes en biedt kinderen de kans om met hun hoofd én handen nieuwe dingen te maken. ,,Wij coördineren de Zomerschool en zijn vier weken lang actief op dertien schoollocaties, de Ontdekfabriek en het Philips Stadion”, vertelt medeoprichter Chris Voets. ,,Bijna 800 kinderen doen mee. De basisscholen maken een selectie onder leerlingen met een taalachterstand. De behoefte was nog groter, maar we konden niet genoeg avonturenbegeleiders vinden.” Toch spreekt hij van een succes. ,,Op Amsterdam na zijn we de grootste van Nederland.”

Goochelen

Voordat de kleuters naar de kennismaking met korfbal gaan, mogen ze zich uitleven met goochelen. Dus kleuren ze een kartonnen konijn, prikken het uit en laten het zwemmen in een vijver, om het met een hengel er weer uit te vissen. Eenmaal op het gras buiten, vragen Niels en Mark van DSC hen zich in twee rijen tegenover elkaar op te stellen. Op de grond liggen ballen tussen de kinderen, die ze naar elkaar mogen gooien. Daarna proberen ze de bal in de laagstaande korven te mikken. Taal is deze weken belangrijk. Begeleidster Amber van Moorsel wijst op de lucht. ,,Zie je de wolken? Dat zijn die dingen die je in de blauwe lucht ziet.” Ze let op de articulatie bij het praten.

Elk kind wordt zoveel mogelijk geplaatst op een school in de eigen buurt. Naast de activiteiten daar is er voor elke groep ook een bezoek aan de Ontdekfabriek. Daar is deze woensdag een groep tien- tot twaalfjarigen bezig met uitvinden. ,,Hoewel het nu vooral op spelen lijkt”, zegt Voets met een lach. Maar Esram (11) weet al wat hij gaat maken: een dolfijn. Maar eerst kruipt hij met een boek in een hoek. ,,Prima”, knikt Voets. Want ook lezen helpt bij taalvaardigheid.

Tranen

Die komt ook aan bod bij de afsluiting van de Zomerschool. In het Philips Stadion wordt van elke deelnemer een video-opname gemaakt, waarin hij vertelt wat hij geleerd heeft. ,,Zo leren ze zich te presenteren”, zegt Voets. ,,Op de laatste dag komen ouders kijken. Als ze dan hun kind in beeld zien, komen de tranen. Van trots!”

Melanie van Dijk heeft als invalkracht gewerkt in het basisonderwijs en gaat 6 september naar basisschool De Schelp. Nu legt ze drie kinderen uit hoe ze met katrollen het verschil in gewicht kunnen ervaren. ,,Dit is heel anders voor mij. Werken zonder de stress van leerdoelen. En het werkt echt met taal. Ik zag hier drie meisjes uit Eritrea. In het begin zaten ze steeds bij elkaar en spraken in hun eigen taal. Maar na een paar dagen durfden ze meer in het Nederlands en zag ik hen steeds meer met anderen spelen. Daar word ik superblij van.”