Spelletjes spelen om beter te worden, daarmee wil Eindhovens bedrijf de wereld veroveren

Zelf zijn ze met hun 23 werknemers slechts een kleine speler, maar van een calimerocomplex hebben oprichters Jurriaan en Sandra van Rijswijk geen last. Wie groot denkt, stelt grote doelen. Met hun gezondheid bevorderende games willen ze binnen vijf jaar een miljard mensen bereiken. Hoe? ,,Door aandacht voor het kleine”, vertelt Van Rijswijk. ,,In Nederland in de zorg denken we altijd dat het groots en meeslepend moet zijn, maar als je veel kleine dingen doet, is er meer aandacht. Kijk naar iemands leven en zoek iets passends. Het gaat niet om de zorg maar om menselijkheid. Persoonlijke aandacht.”